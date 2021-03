Madonnat süüdistatakse oma fänni keha röövimises 

Goldie rääkis BuzzFeediks, et oli postitust esmalt naljaks pidanud ega võtnud seda tõsiselt enne, kui foto Madonna ametlikul kontol avaldati. Noor naine on enda sõnul kaks korda üritanud Madonna tiimiga ühendust saada - tulutult. "Muidugi ma naeraksin ja ütleksin, et olen meelitatud, aga mõistagi soovin, et minu nime oleks mainitud!"