Pisarates Ženja Fokin: Toompeale peab saama nooremaid inimesi, kellel on arusaam päriselust 

„Saan aru, et olukord on keeruline, aga lahendus ei peitu selles, et palkate uusi kommunikatsiooni- ja PR-agentuure, kes mõtlevad välja mingeid kampaaniad nagu #sesthoolime. Päriselt, kas te hoolite?“ küsib Ženja pahaselt. „Ma arvan, et tuleb minna inimeste sekka ja uurida, millised on pärisinimeste lahendused ja, kuidas saavad hakkama pered, kus mõlemad lapsevanemad töötavad restoraniäris, kohvikus, kaubandused – kust nad saavad raha, et maksta ära maksud ja toit lauale tuua,“ lisab ta.

„Teate, kui suurt süüd ma tunnen iseendas selle eest, et mina olen siin, sina oled seal. Andke teada mulle keegi, kui teil on olukord tõesti p**sis või teate kedagi, kellel on. Milleks mul see Instagram üldse on? Kui saaksin vaid midagi teha...“ mõtiskleb pisarais Ženja, kes pesitseb praegu Balil.