Inimesed TANSAANIA-SAADE AVAS NAPSUTŠAKRA! Kristjan Jõekalda: sain ema käest riielda Geidi Raud , täna 15:06 Jaga: M

GALERII

KÕRBES HAKKAB KEEL KUIVAMA: Õlu aga alati kosutab! Foto: TV3

„Ta ütles, et kuulge, poisid, ükskord teid kinni pannakse selle jama eest,“ räägib Kristjan itsitades, et tema 82aastane ema ei soosi sugugi, et poeg teleekraanil pummeldab. Telemees rõhutab aga, et kindlasti ei voolanud Tansaania reisil vein, õlu ja kangemgi märjuke nii suure joana, kui välja paistab.