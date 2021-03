Traagiliselt hukkunud krokodilliküti Steve Irwini tütar sai emaks 

22aastane Bindi teatas Instagramis, et Grace Warrior Irwin Powell tuli ilmale 25. märtsil, mis on ühtlasi nende pulma-aastapäev. "Meie graatsiline sõdalane on kauneim valgus maailmas," kirjutas isa elutööd jätkav Bindi. Ta seletas, et Grace'i nimi pärineb tema vanavanaemalt ning sama nimi on esinenud ka Chandleri suguvõsa naiste seas juba XVIII sajandist saadik.