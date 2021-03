Inimesed #14POLEOKEI | Keili Sükijainen: meil peaks olema nulltolerants kõikide pedofiilide suunas Liisa Mugra , täna 11:08 Jaga: M

Keili Sükijainen Foto: Erlend Štaub / TFW

„Need, kellel on hääl, peaksid seda alati kasutama, et astuda välja nõrgemate eest,“ arvab Keili Sükijainen, et seksuaaltervisest rääkimine on äärmiselt vajalik.