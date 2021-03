Suri armastatud USA komöödianäitlejanna Jessica Walter 

Walter mängis pika karjääri jooksul mitmes populaarses telesarjas, nagu näiteks "NCIS" ja "Law & Order" ning pälvis 1970. aastail politsedraamaga "Amy Prentiss" Emmy auhinna. Tema filmidest on tuntumaid Clint Eastwoodi režissööridebüüt "Play Misty for Me" (1971), millega Jessica teenis Kuldgloobuse nominatsiooni.