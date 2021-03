Monaco vürst lajatas Harryle ja Meghanile karmide sõnadega 

Monaco riigipea ütles eile BBC World Newsi usutluses, et peab Sussexi hertsogipaari avalikku rahulolematusavaldust sobimatuks. "Ma mõistan survet, mille all nad olid," ütles Monaco vürst, kuid lisas: "Seda laadi vestlusi peaks pidama kitsas pereringis." Ta ei pea õigeks, et perekondlikke siseasju avalikus sfääris laiali laotataks.