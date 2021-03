Hans H. Luik kinkis oma 60. sünnipäeval lastele majad 

"Kartsin, et 60. sünnipäeval on juba kott tühi ja kepp nurgas. Aga ei, vehin siin Araabia poolsaarel sporti teha," kirjeldab Luik. „Mõlemale mu täisealisele lapsele aga on mul oma sünnipäeval hoopis omapoolne üllatus. Mõned majad Toompea nõlval, mille neile minu näpunäitel vormistab mu koolivend, advokaat Sven Papp," lisab Luik ja ütleb, et vana aja komme, et lapsed saavad alles testamendiga vanemate päranduse, ei ole noorele põlvkonnale täna abiks.