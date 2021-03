Mari Kalkun oma kalleimast aardest: rännupisik tuli mulle isapoolsetest geenidest 

Mari usub, et reisikihk ja rännupisik tuleb tallegi kaasa just isapoolsetest geenidest. „Meil tõesti on reisimine veres, juba minu vanavanaonu Ernst, kes töötas Viitina mõisa juures mõisavalitsejana, oli vabahärra ja käis juba eelmise sajandi alguses näiteks Itaalias ja isegi Marokos. Hästi huvitav, et me mõtleme, et me esivanemad elasid kuskil suitsustes talutaredes, aga tegelikult ka siis reisiti ringi."