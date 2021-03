Daniel ja Eleri Viinalass pingutavad suhte nimel: silitused ja puudutused loevad 

"Daniel üllatab mind lilledega hooti ka siis, kui on tavaline argipäev. Või valmistab meile ise õhtusöögi. Silitused ja puudutused loevad," kinnitab Eleri ja lisab, et kui vanasti tekkis romantika iseenesest, see tähendab, et oli spontaansust rohkem, siis nüüd laste kõrvalt peavad nad teadlikult planeerima kahekesi olemise aega. Eleri meenutab, et viimane kõige romantilisem hetk kahekesi oli siis, kui nad said kümmekond minutit ümber kvartali õues jalutada.