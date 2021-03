HÜVA NÕU | Kuidas saada juurde energiat? Lihtne, muuda oma mõtteviisi! 

Mõtted mõjutavad su energiataset

Energiatase ei sõltu ainult toidust ja trennist ehk kõigest füüsilisest. Seda mõjutavad suurel määral sinu mõtted. Minevikus läbi elatud negatiivsed sündmused hoiavad sind tagasi ja ei lase sul uutest võimalustest kinni haarata või elu täiel rinnal nautida.

Eduakadeemik Roland Tokko rõhutab, et 95% haigustest on põhjustatud kas toidust või psühholoogiast. Ta toob näiteks tuntud motivatsioonikõneleja Wayne Dyeri loo apelsinist. Ta läks kord lavale ning alustas vestlust ühe esireas istuva noorukiga.

Ta küsis: „Mis juhtub siis, kui ma pigistan apelsini nii kõvasti, kui suudan?”

Noormees vastas: „Mahl tuleb välja loomulikult.”

„Kas sa arvad, et sellest tuleb õunamahl välja?”

„Ei arva,” vastas noormees.

„Aga greibimahl?”

„Ei.”

„Mis sellest siis välja tuleb?”

„Apelsinimahl muidugi.”

„Miks? Miks tuleb apelsini pigistades sellest välja apelsinimahl?”

„Sest see on apelsin, mille sees on apelsinimahl,“ hakkas noormees kergelt juba ärrituma.

Selle peale ütles Wayne Dyer...