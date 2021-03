Inimesed Lavakooli esimesest lennust teadmata kadunuks jäänud Ants Nopri viimane sõnum: „Kui ma homme ei tule, siis mind enam ei ole.“ Jaanus Kulli , täna 22:30 Jaga: M

PÜHA ÖÖ: Õie Maasik (Katka) ja Ants Nopri (Durko). Peter Karvaši „Püha öö“ esietendus toonases Lydia Koidula nimelises draamateatris Pärnus jaanuaris 1963. Juba mõned kuud hiljem tuleb Nopril teatrist lahkuda. Foto: Filmiarhiiv

Panso kooli esimese lennu lõpetanud Ants Nopri olevat jätnud maha sedeli, kus olnud kirjas vaid üks lause: „Kui ma homme ei tule, siis mind enam ei ole.“ 8. septembril 1966 kuulutatakse 27aastane Ants Nopri teadmata kadunuks, neli aastat hiljem, 10. augustil 1970, aga ametlikult surnuks. Nopri nimi puudub 2000. aastal ilmunud Eesti teatri biograafilises leksikonis, Endla teatri biograafilises leksikonis on tema kohta kirjas vaid mõned read. Väär on ka viide Vikipeedias, et Nopri jäi kadunuks Venemaal.