Inimesed Menningu-aegne Vanemuine – „See on nagu klooster, mitte teater!“ Katrin Helend-Aaviku , täna 22:30 Jaga: M

ISALIKULT KARM: „Psst-psst, et vaid Menning ei kuuleks!“ püüdsid noored naisnäitlejad oma tärkavaid armulugusid Vanemuise teatrijuhi Karl Menningu eest salajas hoida. Vastasel korral võisid need kaasa tuua karmi jutuajamise tema kabinetis. Menning nõudis, et noor näitleja pühenduks täienisti oma tööle ja omaks mitmekülgseid teadmisi. Foto: Eesti teatri- ja muusikamuuseum

„Karl Menning pidas näitlejaid teravalt silmas ja valvas nende eraelu järele, see puudutas eriti noori naisnäitlejaid. Kuigi ta ise liikus restoranides ja pidudel harva, teadis ta hästi, mis seal sündis. Nii juhtus, et vahel sai mõni näitleja kutse ilmuda tema töötuppa. Seal sai ta kuulda hoiatusi ja teravaid märkusi,“ on näitlejanna Mari Möldre meenutanud kutselise teatri rajajat Karl Menningut. Karmusele vaatamata meenutati näitlejate arengule suurt rõhku pannud teatrijuhti tänutunde ja lugupidamisega.