Inimesed Viive Ernesaks: „Seda ma küll kunagi ette ei kujutanud, et veel 90aastaselt virgutusvõimlemiseks klaverit mängin!“ Katrin Helend-Aaviku , täna 22:30 Jaga: M

GALERII

KLAVERIL VIIVE ERNESAKS: Viimati käisid Viive Ernesaks ja Martin Kõiv Vikerraadios „Virgutusvõimlemise“ saadet salvestamas veebruaris. „Üldiselt lindistame ühe korraga sisse kümme saadet. See läheb kiirelt, tund aega kõige rohkem. Mängin, nagu öeldakse – nagu sülg suhu toob,“ itsitab Viive Ernesaks lõbusalt. „Lihtsalt mängin peast – see viis, mida ma vilistada oskan, seda oskan mängida ka! Mul on ükskõik, mis helistikus need on, vahetan neid sada tükki, mul on niisugune poolabsoluutne kuulmine.“ Foto: Siim Lõvi / ERR

„Elu on viiv. See on nii lühike, et kui nalja ka ei saa, siis on mage. Tehke ikka lollusi ja tundke elust mõnu!“ jagab pianist, kontsertmeister ja raadiosaates „Virgutusvõimlemine“ klaveril improviseeriv Viive Ernesaks oma kogemusest pika eluea nippi. Kuigi noorena ennustati talle käe pealt elueaks 64 aastat, saab ta tänavu 27. märtsil 90aastaseks.