ÕL ARHIIV | Viive Ernesaks: miks peaks 90aastastele õnne soovima? Mina tahaks kiiret ja kerget surma – mõtle, kui armas see oleks

KLAVERIL VIIVE ERNESAKS: Viimati käisid Viive Ernesaks ja Martin Kõiv Vikerraadios „Virgutusvõimlemise“ saadet salvestamas veebruaris. „Üldiselt lindistame ühe korraga sisse kümme saadet. See läheb kiirelt, tund aega kõige rohkem. Mängin, nagu öeldakse – nagu sülg suhu toob,“ itsitab Viive Ernesaks lõbusalt. „Lihtsalt mängin peast – see viis, mida ma vilistada oskan, seda oskan mängida ka! Mul on ükskõik, mis helistikus need on, vahetan neid sada tükki, mul on niisugune poolabsoluutne kuulmine.“ Foto : Siim Lõvi / ERR