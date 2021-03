Britney palub, et isal ei lubataks tema isiklikke asju korraldada 

Endise lapstähe advokaat Samuel D. Ingham III ütles eile Los Angelese kohtus, et Britney soovib, et tema isiklike asjade ajajaks määrataks Jodi Montgomery, naisterahvas, kes on määratud tema tervisliku seisundi eest vastutavaks. Montgomery roll näeb ette hoolitsemist lauljanna ravi ja kindlustuse eest ning annab õiguse piirata külastajate hulka, palgata hooldajaid ja turvamehi ning nõuda Britney nimel lähenemiskeeldu, kui mõni isik peaks seda vajadust tekitama.

Paljud Spearsi fännid on veendunud, et tema isa ja lähikond hoiavad nende lemmikut otsekui vangis ning võivad tema miljoneid kurjasti kasutada. Seda teooriat uurib ka hiljutine New York Timesi dokfilm "Framing Britney Spears". Lauljanna advokaat on varem öelnud, et Britney kardab oma isa ning keeldub esinemast, kuni isa tema eestkostjana tegutseb.