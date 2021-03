JÄI AMETLIKULT NAISEPEKSJAKS: Deppile ei antud luba kohtuotsust vaidlustada 

Depp kaebas laimu eest kohtusse Briti kõmulehe The Sun, mille veergudel oli teda nimetatud naisepeksjaks. Kuid Londoni kohtunik otsustas mullu suvel kolmenädalase kohtuprotsessi järel, et asitõendid näitavad: "Kariibi mere piraatide" tähte võib tõepoolest naisepeksjaks nimetada. Kohtunik leidis, et Depp (57) ründas Heardi (34) kümmekonnal puhul ning tekitas temas kolmel korral surmahirmu.