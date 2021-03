Silvia Ilvese pere põdes koroonaviirust: praegu on parim aeg, kui kõik on niikuinii lukus! 

"Ärge tulge mulle rääkima, et tuleb veel kümneid uusi tüvesid läbi põdeda. Kui tuleb, siis õnneks meie perel (igaüks põeb kõiki haiguseid ja viiruseid individuaalselt – on inimesi, kes surevad mesilase nõelamise tagajärel) on ohutum läbi põdeda kui teha end süstisõltlaseks," leiab naine.

"Kui ühel hommikul ärgates palavik enam ära ei läinud, oli lootus, et ehk sain kuskilt koroona," kiidab Silvia Kroonikale. "Oleme Marceliga seda meelt, et haigus läbi põdeda – praegu on parim aeg, kui kõik on niikuinii lukus. Marcelil oli tervis väga hea, mul kestsid palavik ja alaseljavalu kolm päeva. Testisin ka oma vanemaid lapsi – kõik olid positiivsed, kuid neil polnud sümptomeid." Silvia kaks noorimat last, kahe- ja nelja-aastane jäid puutumata – nad olid oma isa ja vanaisa juures.