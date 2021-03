Chrissy Teigen pani Twitteri konto kinni ja jättis fännidega hüvasti 

35aastane sotsiaalmeediatäht ja kokaraamatute autor kinnitas, et Twitteri-fännid on üle kümne aasta tema ellu kuulunud ja ta võlgneb neile palju tänu. "Pean paljusid teist tõesti oma pärissõpradeks. Aga mul on aeg teiega hüvasti jätta." Kahe lapse ema seletab, et positiivsus ei kaalu enam negatiivsust üles. "Mu elueesmärk on inimesi õnnelikuks teha. Valu, mida tunnen, kui ma seda ei tee, käib mulle üle jõu."