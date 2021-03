„Pealtnägija“: katkise auto tehnoülevaatus viis pettusekahtluse ja ähvardusteni 

36aastane Garri Pütsepp otsis mullu suvel perele masinat, millega pääseks ka talvel Tallinna külje all asuvasse kodusse ja vajadusel saaks vedada haagist. Nii leidis mees Auto24-st nelikveolise Chevrolet Captiva. "Müügikuulutuses oli kirjas, kuidas auto on väga hästi hooldatud, Eestis on olnud kaks omanikku ainult. Auto on ideaalses seisukorras, hiljuti on tehtud kõvasti remonte, vahetatud õlid," loetleb Pütsepp.