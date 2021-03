Inimesed Eenok Haamer: „Olen elanud aastaid punkris ja maganud lambasõime taga sõnniku peal.“ Sirje Presnal , täna 22:30 Jaga: M

RÄNGAD KATSUMUSED: Kirikuõpetaja Eenok Haamer mäletab märtsiküüditamise päevi rohkem kui 70 aastat tagasi, nagu olnuks see eile. „See kannatuste aeg valmistas mind ette vaimulikutööks, mulle oli selge, et teist teed mul ei ole,“ ütleb ta. Foto: Robin Roots

Kirikuõpetaja Eenok Haamer mäletab märtsiküüditamise päevi rohkem kui 70 aastat tagasi, nagu olnuks see eile. Nende usklik pere oli üks tuhandetest, keda ootas sõit Siberisse. Ent viimasel hetkel otsustas ema Maimu teisiti: nad ei lase ennast kinni võtta ja ära viia. „Mul on praegu see pilt silme ees…“ meenutab Eenok Haamer.