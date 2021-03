KURB! Rammsteini Tallinna kontsert lükkub taas aasta võrra edasi 

Bänd ja kogu meeskond on ääretult pettunud, kuid arusaadavatel põhjustel on niivõrd suure mastaabiga ürituste korraldamine hetkel raskendatud ning kontserttuuri edasilükkamine kahjuks möödapääsmatu. Kontserdid on edasi lükatud aastasse 2022. Uuel kuupäeval kehtivad juba ostetud piletid. Rammstein plaanib kasutada aega asjalikult ja teha tööd uute lugude kallal. “Ootame väga teiega 2022. aastal kohtumist!” teatab bänd.

Rammstein on vaieldamatu kvaliteedimärk. Pole just palju bände, kes oleks võimelised Baltikumis showsid taas ja uuesti välja müüma ning seda juba pea, et kahekümne aasta jooksul. Rammsteini võib juba vabalt Eesti rahva lemmikbändiks pidada ning olla üsna kindel, et nende showst Lauluväljakul saab 2022. aasta suve suurim ja meeldejäävaim välikontsert. Rammstein tuleb ja tõstab laulukaare õhku!

Rammstein on rajanud ennast tipptasemel meelelahutajaks, kes läheneb muusikale kui kunstile - nende enda “kunstile”, mis on suurem kui maailm ise. Dramaatiline, oma mõõdult eepiline ning võimeline puudutama kõiki inimtajusid. Rammstein on hästituntud oma suurejooneliste live-lavastuste poolest, mille põhielementideks on alati viimse detailini lihvitud püro- ja tule- ning valgusefektid, mastaapsed lavakonstruktsioonid, provokatiivsed lavakostüümid ning rammsteinilik muusika. Iga Rammsteini kontsert on ühtmoodi tume ja sünge ning imetlusväärselt muinasjutuline - provokatiivsusega maitsestatud, ärge-proovige-seda-kodus-järgi teatraalne lavashow, mis on täis kõikehõlmava bensiini aroomi. Kuid lavashow keskel on alati need kuus bändiliiget - Till Lindemann, Flake Lorenz, Christoph Schneider, Paul Landers, Richard Z. Kruspe ja Oliver Riedel - see loovelement, mille ümber kõik ülejäänu pöörleb.