Inimesed ÕL VIDEO | Tarmukas arstitudeng Orina sõdib TikTokis koroonaeitajatega: räägin videotes eesti keeles, kuid mind kutsutakse sibulaks Geidi Raud | Video: Hannes Dreimanis , täna 13:19 Jaga: M

GALERII

Foto: Hannes Dreimanis

Arstitudeng Orina Jakovleva (19) ei salga, et talle meeldib koroonaeitajate poegade ja tütardega TikTokis vaielda ja neile adekvaatset infot edastada. „Vaidlejatel saavad tihti argumendid otsa ja nad hakkavad mind solvama. Rõhutavad, et neil võib olla oma arvamus koroonaviiruse kohta. Tõesti võib, aga see ei tohi teisi inimesi kahjustada,“ sõnab üle 12 000 jälgija ja poole miljoni meeldimise kogunud tiktokker.