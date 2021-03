Sussexite alluvusest lahkus järjekordne töötaja 

Sussexi hertsogipaari asutatud sihtasutuse Archewell tegevjuht Catherine St-Laurent pani ameti maha vaid 11 kuu järel. Tema lahkumine on Briti meedias palju tähelepanu äratanud, kuna Sussexite teenistusest on viimaste aastate jooksul minekut teinud mitmed töötajad. St-Laurenti kiire kadumine on seda tähelepanuväärsem, et ta oli Meghani ja Harry teenistusse tuleku nimel lahkunud Bill Gatesi abikaasa Melinda Gatesi firmast Pivotal Ventures.