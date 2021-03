Printsess Victoria ja tema mees on koroonast paranenud 

"Nad on terved, kuid püsivad tervishoiuametnike nõuandeid järgides endiselt koduses isolatsioonis," teatas Rootsi kuningakoja pressiesindaja Margareta Thorgren riigitelevisioonile SVT. Kuninglik paar on naasnud töökohustuste juurde, kuid viib neid läbi distantsilt oma kodust Haaga lossist. Usutavasti pääsevad kroonprintsess ja tema mees peatselt karantiinist.

Koroonaviirusega nakatusid novembri lõpus ka Victoria noorem vend Carl Philip ja tema abikaasa printsess Sofia. Hiljem avaldas õukond, et printsess ootab kolmandat last. Beebiuudist võib varsti oodata: detsembrikuises avalduses ütles Rootsi kuningakoda, et laps sünnib märtsis või aprillis.