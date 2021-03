Suri filmist „Kes kardab Virginia Woolfi?“ tuntud George Segal 

New Yorgis sündinud Segal teenis Nicki rolliga tippdraamas "Kes kardab Virginia Woolfi?" (1966) Oscari nominatsiooni ning võitis kaks Kuldgloobus, sh parima meesnäitleja auhinna (muusikal/komöödia) etteaste eest romantilises komöödias "A Touch of Glass" (1973). On märgitud, et Segal oli üks esimesi muutmata juudinimega Ameerika filminäitlejaid, kellele anti juhtivaid rolle - sellega sillutas ta teed sellistele staaridele nagu Dustin Hoffman ja Barbra Streisand.