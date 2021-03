Stefan Airapetjan koroonakriisist: pingutame natuke veel, et olukord laheneks! 

"Mul on kahju näha, et meil on nii palju nakatunuid ja kahjuks kõigil ei lähe koroona läbipõdemine nii hästi. Osadel möödub see kui kerge külmetus, kuid mõnel ilmnevad eluaegsed tervisekahjustused ja mõnel lõppeb veelgi kurvemalt," kirjutab ta.