MIDAGI UUT: prints Harry asus tööle Silicon Valley idufirmas! 

The Guardiani teatel on Harry ameti miljardi dollaril suuruse kapitaliga firmas chief impact officer, kelle töökohustuste hulka kuulub tootestrateegiate loomisele ja heategevuslikele koostöödele kaasa aitamine ning vaimse tervise teemadel nõustamine. Varem on Harry teinud koostööd mitme vaimse tervise organisatsiooniga.