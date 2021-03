VIDEO | Ei mingit puhkust! Laura Põldvere põrutas pärast UMK finaali Lapimaale muusikavideot filmima 

Loo „Don't Die With the Music In You“ autoriteks on Janne

Hyöty, Jessica Hyöty, Christian Jansson, Johannes Lõhmus ja Laura ise.

Lisaks on loo visuaalia omamoodi repriis Laura selle kevade olulisemasse hetke – Soome Eurovisioni finaali. „Ma olen üliõnnelik, et saan nende kaadritega jutustada sellest, kuidas kulgesid mu päevad peale võistlust. Tahaksin tänada kõiki, kes mulle kaasa elasid ja öelda suur aitäh Soomele selle imelise teekonna eest.“

Laura on figureerinud muusikamaailmas nii jazz-, eksperimentaal- kui popartistina. Viimasena lausa niivõrd edukalt, et temast on saanud möödunud aastakümne enimmängitud artist Eesti raadiojaamades. Laura on välja andnud 10 albumit, võitnud Eesti Muusikaauhindade naisartisti tiitli ning esindanud Eestit Eurovisionil 2 korda. Laura osales selle aasta veebruaris Soome suurimas teleshow's UMK – Uuden musiikin kilpailu, kus saavutas 300 artisti hulgast seitsmenda koha ning millel oli 1,9 miljonit vaatajat.