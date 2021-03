Jesper Parve ostis Hiiumaale turismitalu 

“Meie seiklusi armastav pere on soetanud endale Hiiumaal asuva endise Pihla turismitalu, et sellest luua midagi eriti ägedat ja võimsat,” teatas Parve sotsiaalmeedias, et nad on loomas inspiratsioonitalu, kuhu on oodatud kõik, kes soovivad praegusest hullumeelsest maailmast korrakski välja astuda.