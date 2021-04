„PUUDUTA MIND“ 177. SAADE | Tarokaartide ekspert Elbe Kuldmäe​ jagab soovitusi neile, kes tahaksid astuda päris esimesi samme oma taro teel 

Elbe Kuldmäe on tegelenud erinevate vaimsete distsipliinide ja energiatööga alates aastast 2005.

"Enne seda askeldasin ärimaailmas numbritega ja veel enne seda olin tundlik ja avatud meelega laps. Kõike seda kokku põimides olen siis täna naisteringide vedaja ja tarokaartide konsultant," tutvustab end Elbe.

"Inimestele, kes tahaksid astuda päris ise oma esimesi samme taro teel, soovitan esimese asjana leida pakk, mis tundub ilus, hea ja õige. Ja seejärel hakata järk-järgult pakiga tutvuma: võtta päevakaarte, uurida lihtsamaid ladumisi ning teha seda kõike nii harva kui võimalik ja nii tihti kui vajalik. Kiiret pole - see on nagu uue keele õppimine."

"Kõige olulisem on nii taro, kui ka ükskõik millise muu praktika puhul usaldada oma sisetunnet - see, mis on hea, see ka tekitab hea tunde. Ja kui teele kerkib ka midagi kõhedat, siis tuleks see vastu võtta ja otsustada, et mis on võimalik plaan B. Elu on lõppkokkuvõttes imeline igal juhul, eriti kui suudame end ise usaldada."