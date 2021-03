Jonas Brothersi staaride väikevend oli uimasti- ja alkoholisõltuvuse tõttu surmasuus 

Nüüdseks poolteist aastat kaine olnud Frankie pihib TikToki videos, et oli sattunud juba väga noorelt alkoholi ja narkootikumide lõksu, vahendab People.com. Meelemürgid pakkusid väljapääsu meeleheitlikest mõtetest. "Ma vihkasin elu ja ma ei tahtnud siin olla," ütleb New Yorgis Columbia ülikoolis õppiv Frankie Jonas videos.

"Olles palju aastaid üritanud end kogemata tappa, jõudsin sinnamaale, et pidin seda päriselt tegema. Miski sekkus, ja mu elu päästeti," jätkab Frankie, kes varasemas videos nimetas end kaineks sõltlaseks. "Olen piiritult tänulik fakti eest, et ma olen praegu elus, sest mu elu on nii kaunilt ja määratult muutunud ja ma pole enam seesama inimene. Olen piiritult tänulik, et olen elus ja õnnelik."