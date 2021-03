Inimesed Meghan ja Harry tunnistavad, et jutt salajasest abiellumisest pole tõsi Toimetas Triin Tael , täna 10:18 Jaga: M

Kuninglik laulatus 19. mail 2018. Foto: Reuters/Scanpix

"Me muuseas abiellusime kolm päeva enne pulmi. Keegi ei tea seda," kuulutas hertsoginna Meghan Oprah Winfrey intervjuus. Kui Briti kõmuleht The Sun oli tõestanud, et endise näitlejanna jutt ei saa tõele vastata, möönsid Sussexid seda viimaks ka ise.