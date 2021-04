Marju Länikust valmib film: hakkasin ettepaneku peale õhku ahmima

"Hakkasin Urmas Eero ettepaneku peale õhku ahmima, sest sellist ettepanekut ei osanud uneski aimata," räägib Marju. "Läbi elu on artistid esinenud televisioonisaadetes, ent programmi kujundajatega harva kokku puutunud. Olin Urmas Eero vaimustusest minust siiralt üllatunud." Urmas Eero Liiv tunnistab, et Marju on artistina talle alati tohutult meeldinud, ent seniajani pole tal olnud selgust, millise vormilise lahenduse peaks saama portreefilm Marjust: "On ju selge, et tavapärast dokumentalismi nii värvika karakteriga kasutada ei saa." Refereeritud artikli täistekst Kroonikas.

Länik teatas märtsis saates "Seitmesed: Duubel", et temast tehakse dokumentaalfilm. Videomeeskond on lauljannaga igal sammul kaasas ja dokumenteerib tema tegemisi.

"Koroona teeb asjad raskeks, aga me ei anna alla. Loodame, et suvi on okei ja ilus ning saame filmi jaoks häid asju teha," ütleb ta.

Muuhulgas tuli juttu koroona-aastast, mil peaaegu kõik esinemised on ära jäänud. "Kõik artistid teavad, et vabakutseliselt on üles-alla ja on natuke ettenägelikumad," vastab ta küsimusele, kuidas hakkama on saanud.