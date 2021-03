Hendrik Sal-Saller: oleme Smilersiga ikka olemas, sest me ei tee allahindlusi 

"Kui mängid 100 ja peale keikat aastas, mida me pole teinud juba aasta aega, aga mäletan aegu, kui oli nii ja tegelikult on meeleseisund ülioluline. Ja kui sa tead, et need tüübid, kellega laval oled, teevad täpselt sama asja, samamoodi sinuga koos, siis arvan, et see ongi see asi, miks oleme Smilersiga ikka olemas – me ei tee allahindlusi. See on vaikiv kokkulepe," ütleb muusik.

Viimasel ajal on Sal-Salleri sõnul pildile kerkinud ka n-ö uus esinemisvorm, kus ühe lihtsa nupuvajutusega playlist mängima pannakse ja mida samuti ekslikult live'iks nimetatakse. "Live minu jaoks ei ole see, et tuleb mingi mees arvutiga lavale ja vajutab selle käima. See ei ole live. Live on see, kui sa võtad mingi instrumendi ja mängid seda, vahet pole, millist muusikat teed," räägib Sal-Saller.