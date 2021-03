MEGHAN POLE ESIMENE: ka ahastuses Margaret jäi kuningakojas abita 

Prints Charlesi eksabikaasa Diana pihtis 1995. aastal kõmulises „Panorama“ intervjuus, et oli pärast esikpoeg Williami sündi piinelnud depressiooni käes, kuid ei saanud kuninglikult perelt toetust. „Ehk polnud keegi selles peres varem depressioonis või avalikult nutune olnud...“ Abieluprobleemid vallandusid Diana puhul ka buliimia ja enesevigastustena. Mõlema puhul polnud kuninglik pere mõistnud, et see oli ahastuses printsessi appihüüd.