Abielutunnistus kummutab Meghani väite salapulmade kohta 

Meghan rääkis USA teletähele, et tema ja Harry toonased abielutõotused on neil oma kodus raamitud ja seinale riputatud. "Olime oma tagaaias kahekesi koos Canterbury peapiiskopiga," ütles Sussexi hertsoginna.

Briti kõmulehe valduses oleva dokumendi andmeil registreeriti prints Charlesi noorema poja ja USA näitlejanna abielu 19. mail 2018 - nende pulmapäeval Windsori lossis. Ka abielutunnistuse koostanud ametnik kinnitab, et Meghan ei räägi õigust, väites, et Canterbury peapiiskop Justin Welby pani nad nende tagaaias juba kolm päeva enne laulatust paari.

Kuninglik paar oma laulatusel, mida viis läbi anglikaani kiriku pea, Canterbury peapiiskop Justin Welby. Foto: Reuters/Scanpix

Borton kahtlustab, et kuninglik paar võis peapiiskopi palge ees vahetada enda kirjutatud abielutõotusi. "See on praegu moes," nendib ta. "Mis veelgi tõenäolisem - see oli lihtsalt [laulatuse] peaproov."