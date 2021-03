Skandaalid Eurovisioni eel! Valgevene sel aastal ei osale: riik ei esitanud nõuetele vastavat lugu

Põhja-Makedoonia esindaja Vasil, kes peaks võistlema looga „Here I Stand“, on närvi ajanud bulgaarlased. Vasili muusikavideo võeti linti Makedoonia rahvusgaleriis ning paratamatult jäid kaadrisse ka erinevad kunstiteosed, nende hulgas kunstnik Janeta Vangeli teos, mis on inspiratsiooni saanud Jeesusest. Kolmest värvilisest – kreemikast, rohelisest ja roostekarva – vertikaalsest paneelist koosnev maal on paljude arvates liiga sarnane Bulgaaria riigilipuga (valge-roheline-punane horisontaalis).

Bulgaaria ja Põhja-Makedoonia vaidlevad muidu selle üle, kas makedoonlased on eraldi rahvus või lihtsalt üks eraldi riigis ja kergelt erinevat dialekti kasutavad bulgaarlased. Nüüd arvavad bulgaarlased, et Põhja-Makedoonia videos nende lipuga sarnase kujundi kasutamine ei ole ilus. Põhja-Makedoonia rahvusringhääling MRT andis järele ja eemaldas pahandust toonud stseeni videost, kuid sellega draama ei lõppenud.

Mullu Wiwibloggsile antud intervjuus rääkis Vasil, et tal on nii Bulgaaria kui ka Makedoonia kodakondsus, sest ta on pärit Bulgaaria piiri ääres asuvast Strumica linnast. Kui intervjuu nüüd taas lagedale tuli, tundsid makedoonlased end puudutatuna ja nõuavad Vasili asemel uue esindaja leidmist. Asi läks lausa nii kaugele, et algatati petitsioon, mille allkirjastas paari päevaga 16 000 inimest.

MRT on küll öelnud, et nad vaatavad kaebused üle, kuid pole kinnitanud, kas Vasil siis esindab riiki või mitte. Vasil ise on avalduses öelnud, et Bulgaaria lipule ei ole sihilikult viidatud. „Kui kedagi solvas see, mis juhtus kogemata, siis vabandan siiralt teie ees,“ ütles mees.

