Inimesed Heelia Sillamaa on äsja ostetud kodust ilma jäämas: „Ma ei suuda süüa ega magada. Nii kibe ebaõiglus teeb jõuetuks!“ Katharina Toomemets , täna 20:40 Jaga: M

GALERII

Heelia ja Peep Foto: Erakogu

„Me ei suuda magada või süüa ega uskuda, et sellised asjad saavad päriselus juhtuda. Tunnen esimest korda elus nii kibedat ebaõiglust ja see teeb jõuetuks,“ räägib telereporter Heelia Sillamaa kurva loo sellest, kuidas nad elukaaslasega on ilma jäämas Viljandisse ostetud korterist, kus on juba kaks kuud kõvasti remonti tehtud.