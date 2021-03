Elvise lapselaps õppis pärast venna enesetappu surma-ämmaemandaks 

Näitlejanna avaldab tänu kogukonnale, kes selle tähtsa valdkonna koolitusi teevad, ja ennekõike Sacred Crossingsi asutajale Olivia Barehamile, kes on võtnud nõuks surmakultuuri muuta. "Meile õpetatakse, et surm on liiga sünge jututeema. Või me kardame seda nii väga, et ei suuda sellest rääkida ... Aga siis see muidugi tabab meid ja me oleme väga halvasti ette valmistatud."