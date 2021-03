SUUR MURE: „Riverdale'i“ kaunitar leidis oma juustest kiila laigu 

26aastane näitlejanna avastas oma juuste seas kiila laigukese ja ehmatas väga. Dermatoloog avaldas arvamust, et juuste väljalangemise põhjus on stressis. "Inimesed alahindavad vaimse tervise rolli inimese ilus," nendib Mandes Byrdie intervjuus.

"Kui hoolitsed oma hinge, mõistuse ja keha eest, peegeldub see kõik su välimuses," on Mendes veendunud. "Seda on nahast näha. On näha, kui keegi puhtast õnnest särab."