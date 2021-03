Rassismis süüdistatud Sharon Osbourne nõuab telesaatest lahkumise eest kümneid miljoneid 

Alati sõnaka Sharoni järjekordne skandaal sai alguse saates, kus ta kaitses tuliselt oma sõpra Piers Morganit, kes oli väitnud, et ei usu hertsoginna Meghani hiljutisest intervjuust, sealhulgas rasedusaegsetest enesetapumõtetest, sõnagi. Seejärel levisid kuuldused, et Osbourne on oma endist Hiina päritolu kolleegi Julie Cheni rassislike väljenditega kirjeldanud.

"The Talk" on vähemalt 29. märtsini pausil. The Suni allika kinnitusel on Sharonil CBSiga leping, mis teda kaitseb. "Kui nad tema lahkumist soovivad, peavad nad maksma, ja see läheb neile maksma kümneid miljoneid. Kui ülemused loodavad, et ta vaikselt minema läheb, olgu valmis üllatuseks."