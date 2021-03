VIDEO | Michael Jacksoni poeg Prince andis haruldase intervjuu 

Prince oli 12aastane, kui 50aastane Michael ravimite üledoosi tagajärjel suri. "Olen piiritult tänulik isaga koos veedetud aja eest," toonitab noormees. Prince'i sõnul mängis nende kodus alati muusika ning Michael esitles oma kolmele lapsele eri muusikastiile - nii edetabelihitte kui klassikat, nii kantrit kui ooperit, vahendab Iltalehti. Prince matkis enda sõnul isa kuulsaid tantsusamme, kuid on nüüdseks leppinud, et ei oska tantsida ja lauluhäält tal samuti pole.

Selle video põhjal järeldas poiss, et tema isa armastatakse väga. "On suurepärane, et inimesed mu isa muusikat kuulavad. See tekitab hea tunde."