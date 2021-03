Prints Harry meenutas lasteraamatu eessõnas oma ema surma 

Prints Harry oli 12aastane, kui tema ema Diana Pariisis autoavarii vigastustesse suri. Ta on kirjutanud eessõna Chris Connaughtoni raamatule "Hospital By The Hill", mis räägib lapsest, kelle ema sureb Covidi-kriisi eesliinitöötajana.

"Kui loed seda raamatut, siis seetõttu, et oled oma lapsevanemast või lähedasest ilma jäänud, ja ehkki ma kahetsen, et ei saa sind praegu kallistada, pakub see lugu sulle loodetavasti tröösti tänu teadmisele, et sa pole üksi," kirjutab Sussexi hertsog (36).