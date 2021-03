Saund San Marino loodab näha enda eest Eurovisioni laval võistlemas Flo Ridat Toimetas Geidi Raud , täna 09:49 Jaga: M

at arrivals for The Accessories Council 20th Anniversary ACE Awards 2014, Cipriani 42nd Street, New York, NY November 3, 2014. Photo By: Gregorio T. Binuya/Everett Collection Tramar Lacel Dillard at arrivals for The Accessories Council 20th Anniversary ACE Awards 2014, Cipriani 42nd Street, New York, NY November 3, 2014. Photo By: Gregorio T. Binuya/Everett Collection Foto: Vida Press

61,2 ruutkilomeetri suurust väikeriiki San Marinot esindab tänavu Eurovisionil Itaalia artist Senit (41), kelle lugu "Adrenalina" valmis koostöös kuulsa USA räppari ja laulukirjutaja Flo Ridaga (41). Senit loodab, et kui koroonaolud lubavad, tuleb maailmakuulus mees ka koos temaga Rotterdamis lavale.