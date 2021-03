Bruce Willis ja Emma Heming tähistasid 12. pulma-aastapäeva: „Minu inimene.“ 

"Oh, kuidas ma küll seda tüüpi armastan - Kuuni ja tagasi! Ehkki on esinenud juhtumeid, mil oleksin tahtnud ta Kuu peale viia, sinna jätta ja üksi tagasi tulla," naljatas endine modell. "Aga nii see 12 aastat abielu välja näebki, eks?"

Emma tunnistab, et tema ja Bruce'i abielus on olnud suuri mõõnu. "Aga ta on minu inimene. Pole teist, kellea tahaksin seda jaburust nimega abielu üheskoos läbi teha. Ta on mu pere, ta on kinkinud mulle pere (ja enamatki veel) ning ma armastan teda südamepõhjast."