Toitumisterapeut Maarja Lember: kaalulangetussaated tekitavad minus tuska, sest nendega tahetakse raha teenida 

“Toitumine pakub paljudele huvi, sellest räägitakse ja sellega tahetakse raha teenida, aga sagedasti puuduvad nende soovituste taga laiemad teadmised. Kui me räägime toitumisest, siis siin ei ole mustvalget ega üldiseid soovitusi, mis sobiks kõigile. Igal inimesel on individuaalsed vajadused ja eelistused, mida peaks arvestama toitumissoovituste andmisel,” selgitab ta. "Tihti tundub saateid vaadates, et toitumine on ainult mustvalge – tohib-ei tohi, hea-halb ning sagedasti on need soovitused üsna äärmuslikud ja võivad ajada tavainimese segadusse."