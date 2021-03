„Kuldrandevuu“ leidis Kalmer Tennosaare kadunud laulud 

See telefonikõne oli sõna otseses mõttes ime. Paljude saadete lõpus olen kutsunud kuulajaid üles otsima ja saatma oma kodusest fonoteegist meile kadunud laule. Et ehk on kellegi magnetofonilindil laul säilinud. Saaksime vanu lindistusi restaureerida ja rahvale uuesti mängida.