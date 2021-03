PÄEVAHOROSKOOP: kolmapäev, 24. märts 

Palju õnne, Jäär! Algaval isiklikul aastal oled entusiastlik, tegutsed väsimatult. Alustad uusi tegevusi, haarad julgelt vastutusrikka juhirolli. Tähtis on aga see, et sa üksi ei jääks, vajad meeskonda, kes sind mõistab ja toetab, ka keerukatel hetkedel. Armuasjad sujuvad paremini inimestega, kel on sinuga sarnased tõekspidamised ja ühised ideaalid.