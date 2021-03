PÄEVAHOROSKOOP: esmaspäev, 22. märts 

Palju õnne, Jäär! Saad algaval eluaastaringil oma erilisi andeid tööalase edu nimel rakendada. Tegutsed julgelt, tempo on valdavalt üsna kiire ning ideed nutikad. Huvitavaid pöördeid võib elu tuua suhete vallas. Rutiini sa ei talu, see võib saada pikaajalisele suhtele kõvaks proovikiviks. Aasta jooksul tekib põnevaid kontakte vastassooga.